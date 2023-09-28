11 шоколадок и 10 пачек масла довели рецидивиста из Сегежи до колонии-поселения

Сегежский горсуд оценил несколько магазинных краж и грабеж ранее судимого мужчины.

В Сегеже вынесли приговор рецидивисту, которого признали виновным в нескольких кражах и грабеже в магазинах «Магнит» и «Пятерочка».



Так, суд выяснил, что днем 12 и 26 октября, а также 4 ноября 2022 года мужчина украл в магазинах алкоголь и продукты. Материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.



31 октября того же года в магазине «Магнит» он забрал из холодильника 10 упаковок сливочного масла на сумму 2,3 тысячи рублей. Масло мужчина спрятал под одеждой и в сумке и попытался уйти.



Его заметили работники магазина, сегежанин бросился бежать, но его задержал продавец. Далее, 10 ноября уже в «Пятерочке» рецидивист украл 11 шоколадок «Milka» на общую сумму почти 3,3 тысячи рублей и скрылся.



Сегежский городской суд отправил мужчину на 3,5 года в колонию-поселение.