15% россиян признались, что играют в компьютерные игры на работе

6% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю.

15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время, говорится в материале SuperJob.



«Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны», — сказано в сообщении.



6% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.



Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (10 и 20% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.



В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, имеющие постоянную работу.