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Грунт для рассады 10л
60
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Таблетки торфяные 12шт
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Новости. Погода
07:05, 22 Апреля 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 22 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +4 ° …+12 ° 5 м/с З 764 мм.рт.ст. 52%
день Пасмурно, +12 ° …+13 ° 6 м/с З 763 мм.рт.ст. 43%
вечер Пасмурно, +7 ° …+12 ° 4 м/с З 763 мм.рт.ст. 57%
ночь Пасмурно, +5 ° …+6 ° 3 м/с З 764 мм.рт.ст. 73%
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