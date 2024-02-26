5 апреля в Музыкальном театре Республики Карелия состоится премьера современного балета «Вертикаль»

В проекте участвуют четыре государственных театра – из Петрозаводска, Красноярска, Уфы и Калуги.

Историю Снегурочки из одноименной пьесы А. Островского авторы спектакля рассказывают зрителям современным хореографическим языком, являя публике новые грани сказочного образа, соединяя прошлое и настоящее, настоящее и будущее.

«Тишина, падает снег. В ночном лесу одинокий Юноша, подобно Сизифу, вновь и вновь толкает снежный ком. Вдруг из снега и льда вырисовывается фигура девушки. Происходит встреча обыденности и Чуда. Дева начинает свое путешествие по неведомому миру людей, делая первые робкие шаги навстречу неизвестному…» – именно так описывают завязку балета по известному каждому с детства произведению.

«Вертикаль» является частью большого проекта в области актуального хореографического искусства, который организовал Международный фестиваль современного танца DanceInversion, проводимый Большим театром России.

В проекте участвуют четыре государственных театра – из Петрозаводска, Красноярска, Уфы и Калуги. Артисты балета этих театров под руководством молодых хореографов расскажут историю Снегурочки – каждый свою. Затем спектакли будут показаны в Москве на фестивале DanceInversion.

– Выбор этого сюжета для нашего проекта неслучаен, – рассказывает художественный руководитель фестиваля Ирина Черномурова. – Это национальный миф, в котором закодированы этические и нравственные ценности русского народа. Исследуя этот миф, молодые хореографы старались изложить его в контексте нашего времени. То, что увидит зритель проекта, – это новые грани уже, кажется, заученного сказочного образа. Обычно мифы и эпосы превращаются в сказки, которые мы потом рассказываем детям. Наша обязанность – расшифровать для них эти мифы и показать, что это не просто сказки – это наши ошибки и наши успехи. Это настоящие реальные истории.

Хореограф-постановщик балета «Вертикаль» – Виктория Арчая.