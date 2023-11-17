Дорожные полицейские Карелии спасли пенсионера от волка

Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь в беде.

Так, в минувший вторник житель Медвежьегорска отправился на вечернюю прогулку с собакой. Неожиданно ему навстречу из леса вышел волк, который не побоялся близко подойти к пенсионеру и стал проявлять агрессию - несколько раз пытался укусить собаку. Хозяин не бросил питомца, защищал его и шёл к дороге, на которой горели фонари.

В пресс-службе МВД Карелии рассказали, что житель Медвежьегорска поблагодарил сотрудников полиции за помощь в экстремальной ситуации.

Рядом оказались сотрудники Госавтоинспекции - лейтенант Иван Волков и младший лейтенант Евгений Бутырин. Один из них заметил испуганного мужчину, за которым следовал опасный хищник. Один из полицейских быстро сориентировался в ситуации и включил громкоговорящую установку в патрульном автомобиле. Звуковой сигнал и люди отпугнули волка, он скрылся в лесу. А сотрудники ГИБДД отвезли пенсионера домой.

В социальной сети мужчина написал, что благодарен сотрудникам Госавтоинспекции Медвежьегорска, которые пришли ему на выручку и помогли в беде.

Позже охотинспекторы выследили зверя, опасности для населения нет, отметили в МВД Карелии.