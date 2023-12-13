Поисковики Карелии спасли рыбака и одного заплутавшего мужчину

Сегодня, 14 декабря, Медвежьегорский поисково-спасательный отряд КРПСС, получив сигнал о необходимости помочь карельскому рыбаку, выехал на его поиски. Об этом сообщили в паблике отряда.

Мужчину нашли на льду в 700 метрах от берега, рассказали в источнике. Его положили его на носилки и передали для оказания медицинской помощи.