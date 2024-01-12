Карелия направит 61 млн рублей на поддержку семей с детьми от 17 до 18 лет

Общий объем финансирования в 2023 году составил 51 млн рублей.

Как напомнили в паблике Минфина Карелии, с 1 января прошлого года по инициативе главы Артура Парфенчикова в республике ввели дополнительную региональную выплату для семей, в которых есть школьники в возрасте от 17 до 18 лет. В течение года поддержкой воспользовались 569 семей.



В источнике отметили, что общий объем финансирования составил в 2023 году 51 млн рублей. В этом году сумма будет увеличена до 61 млн рублей.



Выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. В 2024 году ее размер в Карелии составляет от 18 494 до 19 802 рублей (в зависимости от района). Размер выплаты — от 50 до 100% от величины прожиточного минимума на детей.