«А деревья… уже такие большие», — Артур Парфенчиков поделился воспоминаниями об отце

Глава Карелии рассказал о своем отце и теплых воспоминаниях из детства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети вчера, 15 октября, поделился воспоминаниями о своем отце.

«Тебя давно нет, но ты всегда рядом. Память выхватывает моменты из далёкого прошлого.

Вот мы на сенокосе на берегу Ладоги, я бегу к тебе по свежескошенной траве, а ты с улыбкой протягиваешь мне мешочки со шмелиным мёдом, его вкус я помню до сих пор.

А вот проходная на БОПе. Ты выходишь после работы вместе с товарищами — немного уставший, а я смотрю на тебя с гордостью.

А деревья, которые мы вместе сажали на аллее у пароходства уже такие большие. Я часто прихожу сюда», — написал Артур Парфенчиков.

Глава региона поделился старым фото — по его словам, одним из его любимых, где он, маленький, запечатлен вместе с отцом, мамой и братом.

«Сегодня День отца. Давайте вспомним наших отцов, а у кого они живы — обнимем. Это важно», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, День отца в России отмечается 15 октября.