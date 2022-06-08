«Абсолютно спокойно можно прогуливаться»: зампрокурора Карелии оценил уровень уличной преступности

Уличная преступность в Карелии с начала года снизилась более чем на 20%, и жители могут не бояться.

Такое мнение в интервью телеканалу «Сампо ТВ. 360» высказал заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес.

«Абсолютно спокойно можно находиться и в вечернее время и прогуливаться. В связи с этим, полагаю, что ситуация у нас более или менее стабильная. Ну, например, по итогам пяти месяцев у нас идет снижение уличной преступности более 20%. Вместе с тем, на что хочется обратить внимание, это большинство преступлений, которые совершаются в общественных местах — это кражи», — сказал зампрокурора.