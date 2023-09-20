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Адвокат экс-спикера Петросовета Боднарчука надеется на пересмотр дела своего подзащитного

Новости. Криминал
09:54, 22 Сентября 2023
фото: Ирина Меркова

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Защитник Геннадия Боднарчука Михаил Ямчитский верит, что дело осужденного за взятки бывшего председателя горсовета Петрозаводска отправят на пересмотр.

Рассчитывая на пересмотр громкого дела Боднарчука, Михаил Ямчитский подал кассационную жалобу на решения Петрозаводского городского суда и Верховного суда Карелии. Третий Кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрит ее только в конце октября. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Адвокат Боднарчука не согласен с наказанием, которое получил его подзащитный – после апелляции срок лишения свободы для экс-спикера Петросовета составляет 14,5 лет. Кроме того, Геннадий Боднарчук должен выплатить штраф в 100 млн рублей.

Подробнее читайте в «МК в Карелии».

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