Аэропорт Петрозаводска будет обслуживать отечественный внедорожник

Отечественный внедорожник УАЗ-Патриот, предназначенный для нужд службы авиационной безопасности, приобретен для аэропорта "Петрозаводск".

Как сообщили в Минтрансе Карелии, отечественный внедорожник УАЗ-Патриот, предназначенный для нужд службы авиационной безопасности, уже прибыл в пункт назначения. Машина дооборудована оранжевыми проблесковыми маячками и поставлена на учет в ГИБДД. В ближайшее время специалисты авиапредприятия также проведут аукционы на закупку двух тракторов, которые займутся обслуживанием территории аэровокзального комплекса, - отечественного ОрТЗ и белорусского МТЗ. Обе машины будут снабжены наборами навесного оборудования: щетками и отвалами.

Напомним, модернизация аэровокзального комплекса в Петрозаводске ведется в рамках решений Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия региона, за счет средств федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года" и субсидий из регионального бюджета.

Строительство здания аэровокзала, который планируется открыть к юбилею Карелии, ведется полным ходом. До конца 2020 года также предусмотрено возведение современного командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение склада горюче-смазочных материалов, в октябре специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Как мы ранее сообщали, со 2 декабря возобновятся регулярные рейсы по маршруту "Череповец-Петрозаводск-Архангельск", а с 17 декабря - авиасообщение с российской столицей. Актуализированное расписание пассажирских авиаперевозок размещено на официальном сайте аэропорта.

С весны 2020 года Петрозаводск и Хельсинки свяжет международный авиарейс. За оставшееся время сотрудники аэропорта отладят взаимодействие с таможенным управлением, определят время вылета и стоимость билетов до столицы Суоми и обратно, решат ряд других организационных вопросов, связанных с возобновлением международных авиаперевозок. На летний период из столицы Карелии будут возобновлены полюбившиеся жителям региона авиарейсы в Сочи, Анапу и Симферополь.