Активисты убрали мусор вокруг 100-летнего чугуноплавильного завода на юге Карелии

Участники краеведческого клуба «Оберег» очистили территорию взорванного завода «Масууни» недалеко от Питкяранты.

25 октября экологические активисты убрали несанкционированную свалку мусора на бывшей территории чугуноплавильного завода «Масууни», работавшего в конце XIX — начале XX века.





Акцию провели участники краеведческого клуба «Оберег» в рамках проекта «Карелия промышленная: история и современность», сообщается в паблике клуба.



Дорожки к развалинам доменной печи добровольцы перекрыли каменными блоками, поскольку на место предыдущей уборки, в районе бывшей фабрики «Ристиоя», неизвестные вывалили прицеп мусора.





Отметим, развалины чугуноплавильного завода «Масууни» находятся в трех с половиной километрах к юго-востоку от Питкяранты. Доменную печь здесь взорвали во второй половине XX столетия, и теперь она представляет собой груду красного кирпича с фрагментами чугунных перекрытий.



