Актриса Нацтеатра Карелии не смогла получить кредит для мошенников из-за низкой зарплаты

Заслуженная артистка республики Александра Анискина чуть не стала жертвой мошенников.

Актриса Национального театра Карелии Александра Анискина чудом не взяла кредит в 900 тысяч рублей для телефонных аферистов. Об очень убедительной мошеннической схеме она рассказала в соцсети, сообщает «Фактор News».

Артистке написал в Telegram некий куратор Минкультуры республики. Он заявил, что работников театра проверяют на списание средств на счет террориста по фамилии Богданов. Связавшийся с Александрой Анискиной мужчина знал о ней очень много: место и время опыта работы, имена людей в администрации, имя и отчество директора театра. После общения предупреждения лжекуратор переключил актрису на следователя, который напугал Александру тем, что на ее имя взят кредит в 900 тысяч рублей. Чтобы аннулировать этот кредит, нужно было взять в банке такую же сумму.

Как актриса побежала в финансовую организацию, где ей отказали в кредите из-за смешной зарплаты, читайте на «Фактор News».