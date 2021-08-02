Акция помощи школьникам из нуждающихся семей стартовала в Петрозаводске

В столице Карелии собирают школьные принадлежности для детей, чьи семьи оказались в сложном положении.

Библиотеки Петрозаводска проводят «Благотворительный школьный базар» накануне Дня знаний. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы со ссылкой на Централизованную библиотечную систему города.

Со 2 по 23 августа все муниципальные библиотеки собирают школьные принадлежности, учебники, книги для детей Петрозаводска.

Акция завершится 27 августа. Организаторы передадут общественным организациям и социальным учреждениям города школьные принадлежности для их воспитанников и подопечных.