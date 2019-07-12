Алика Смехова в откровенном купальнике произвела фурор в сети

На Кипре 51-летняя Алика Смехова показала фигуру в откровенном купальнике.

Актриса Алика Смехова сейчас отдыхает на Кипре и делится яркими фото из отпуска в инстаграме. Так, звезда опубликовала серию кадров, на которых позирует в белом откровенном купальнике, пишет "Леди".

"Как же без фото в купальнике?! Ох, я уже предвижу заголовки в интернете: Алика Смехова в свои… в купальнике. Кстати, все без фотошопа — хотела бы, но не умею", - пишет Алика Смехова.

Фолловеров звезды снимки впечатлили: "Мне бы так выглядеть в 50+", "Как Афродита", "Вот это фигурка! Делитесь секретами красоты!", "Не верю, что вам 51 год".