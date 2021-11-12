Алиментщик из Карелии ради выезда за границу в одночасье оплатил весь долг

Жителю Питкярантского района, задолжавшему 300 тысяч по алиментам, был ограничен выезд за рубеж, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал более 300 тысяч рублей по выплатам алиментов. Исполнительное производство было открыто в отделении судебных приставов по Питкярантскому району. Пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы России.

Должник устроился на работу, и половина его дохода стала удерживаться для покрытия задолженности по алиментам. Но до выплаты всей суммы долга было далеко.

В сентябре 2021 года мужчина решил с новой семьей вылететь на отдых за границу. Выяснив, что для этого необходимо закрыть всю задолженность, немедленно выплатил оставшуюся сумму. Долг и исполнительский сбор были погашены в одночасье, и ограничения с мужчины были сняты.