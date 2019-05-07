Алкоголь толкнул жителя Карелии на убийство

Мужчину взяли под стражу, сообщили в Пудожском районном суде.

На сайте районного суда нет информации о том, когда произошло убийство.

Сообщается, что мужчина взят под стражу за убийство жителя д. Каршево Пудожского района.

Преступление было совершено в ходе ссоры. При этом обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.