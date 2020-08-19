Америка передала Карелии семь аппаратов ИВЛ

В республику поступила гуманитарная помощь.

В Республиканскую инфекционную больницу по линии гуманитарной помощи из Соединенных Штатов Америки поступили семь аппаратов искусственной вентиляции легких, а также комплектующие к ним, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Новые аппараты ИВЛ предназначены для лечения пациентов, которым требуется инвазивная респираторная поддержка при тяжелом протекании коронавирусной пневмонии. Аппараты могут использоваться при транспортировке таких больных.