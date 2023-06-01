Американская компания вывела на орбиту новую партию спутников

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников, пишет «Интерфакс».

Запуск был осуществлен с сорокового стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).



Он стал 88 по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 19-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,5 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.



При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в третий раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.