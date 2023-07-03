Аналитики рассказали об одной из самых востребованных специальностей на рынке труда Карелии

Острейший дефицит специалистов сохраняется среди медицинских представителей.

За последнее время в Карелии работодатели разместили более 200 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. При этом на одну вакансию в среднем приходится одно резюме, что говорит об острейшей нехватке кадров. Медики занимают 4 место по востребованности у работодателей Карелии.

Аналитики сайта по поиску работы hh.ru выяснили, как как в республике изменилась ситуация с дефицитом медиков.

Прежде всего, не хватает врачей — число таких резюме составляет всего 0,4 на 1 вакансию. Острая нехватка наблюдается и среди главных врачей и заведующих отделениями — 0,7 на 1 вакансию. Среди представителей младшего медицинского персонала и фармацевтов-провизоров ситуация чуть лучше, но их тоже не хватает — 1,8 и 1,5 резюме на вакансию соответственно.

А вот конкуренция среди медицинских представителей в республике велика — до 9,5 на одну вакансию. Еще больше только психологов — до 12,7 на 1 вакансию.

В июне предлагаемая зарплата для медиков в Карелии составила 48 925 рублей, при этом четверть компаний заявили о намерении в ближайшее время увеличить ее.

Примерно треть местных работодателей в сфере медицины и фармацевтики готовы рассматривать соискателей без опыта работы. Почти все предложения предполагают полную занятость.