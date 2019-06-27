Анна Седокова рассказала, как избавиться от целлюлита

Певица переживает из-за целлюлита, который появился у нее после рождения третьего ребенка.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась своими мыслями с поклонниками. Анна рассказала, что чуть не расплакалась, когда увидела себя в зеркале, пишет Cosmopolitan.

"Я поправилась, и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас", – призналась Седокова.

По словам Анны, она уже давно не носит мини, потому что стесняется.



"Это не жир, это вода. Ноги отекают, и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать", – объяснила она.

Седокова полностью изменила свое питание – отказалась от хлеба и других вредных продуктов. Певица делает специальный массаж для похудения и подтяжки. Самым важным пунктом Анна назвала тренировки в спорзале и кардио в антицелюлитных штанах.