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Аномальные холода надвигаются на Карелию

Новости. Погода
15:15, 16 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Карельский Гидрометцентр предупреждает, что ожидается аномально холодная погода.

В период с 17 по 22 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10°С.

По информации синоптиков, 17 февраля ночная температура опустится до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -19, 18 февраля в ночные часы похолодает до -29, днем температура воздуха составит -14…-16 и 19 февраля ночью ожидается -20…-22, днем – минус 13 – минус 15 градусов.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский и Пудожский районы.
 
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Комментарии

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кир
2021-02-16 16:22:46
Рабочие в оранжевой одежде во время устраняют засоры в канализации, сделанные навальнятами, которые памперсы и маски бросают прямо в унитаз.
врунофф
2021-02-16 15:58:11
Пофиг. Батареи горячие, температура комфортная . В магазинах разнообразие товаров.
David.
2021-02-16 15:18:39
обычные морозы, чего тут аномального?
zanoza
2021-02-16 16:11:03
David., так трубы же опять замёрзнут, потому и аномальная :)
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