Аномальные холода надвигаются на Карелию

Карельский Гидрометцентр предупреждает, что ожидается аномально холодная погода.

В период с 17 по 22 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10°С.

По информации синоптиков, 17 февраля ночная температура опустится до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -19, 18 февраля в ночные часы похолодает до -29, днем температура воздуха составит -14…-16 и 19 февраля ночью ожидается -20…-22, днем – минус 13 – минус 15 градусов.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский и Пудожский районы.