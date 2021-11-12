890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Петрозаводске хозяева держат собаку на балконе в голоде и холоде (ФОТОФАКТ) 7
06.12.2021 13:42

Анонс совещания с главой Карелии о безработице вызвал вопросы населения об увольнении «антиваксеров»

Новости. Общество
10:57, 07 Декабря 2021
фото: © komiinform.ru

Новости партнеров

В преддверии онлайн-совещания правительства Карелии о борьбе с безработицей подписчики страницы главы республики в соцсети пожаловались на отстранение от работы невакцинированных работников.

По словам авторов обращений, отстранение от работы без сохранения заработной платы равносильно увольнению.

По словам одной из подписчиц, в школе, где учится ее ребенок, уволился учитель математики, не захотевший проходить вакцинацию.

Управление труда и занятости Карелии разместило официальный ответ о том, что работники образовательных организаций включены в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

«Если гражданин желает продолжать работу в образовательной организации (в том числе и в режиме дистанционной работы), то он должен в обязательном порядке пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После прохождения вакцинации он вправе обратиться к руководителю любой образовательной организации с заявлением о приеме на работу (в случае наличия вакантных мест)», — ответили в управлении.

Как сообщалось ранее, онлайн-совещание о поддержке безработных будет транслироваться на странице Артура Парфенчикова Вконтакте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-12-07 13:05:32
фрау эмми еще не визжала ?
dikas
2021-12-07 12:30:54
Дети считаютсю самыми незащищёнными слоями населения из-за невозможности вакцинироваться.Родителям приходиться делать прививку,чтобы хоть как-то их обезопасить.Так почему какой учитель математики должен их подвергать опасности.Не хочет,его дело.Но пусть не приближается к детям и проаодит свои уроки дистанционно.
Неравнодушный
2021-12-07 12:04:36
Лучше бы алкоголиков и никотинозависимых увольняли.
Вася
2021-12-07 12:20:03
Неравнодушный, а мужчина может называть себя женщиной, если захочет.
Неравнодушный
2021-12-07 12:40:00
Вася, да, а это, кстати, почище, чем называть себя Наполеоном.
Кир-юха
2021-12-07 11:59:11
Непонятно: Президент сказал, что вакцинация не принудительная и добровольная, получается на него наплевали чинуши!? Ведь то ,что они делают,это по сути приказы на вакцинацию!?
Потом: чем больше вакцинируемся,тем больше заражённых!?, такая вот тенденция наблюдается? Ну а о нашей "продвинутой медицине" лучше помолчать вообще!?!
Люди боятся этой вакцины, это понятно, тогда закупите нормальную, одобренную ВОЗ !? Денег полно в стране,если их, конечно,не вывозить и не разворовывать....
Беня
2021-12-07 12:53:32
Кир-юха, на дворе эпоха постмодерна, если ты не заметил. А логика, с который ты носишься, пережиток модерна. Пока мы ее не изживем, мы не будем счасливы :) :) :)
Так шо расслабься, донт ворри, би хяпи :)
Вася
2021-12-07 11:58:00
Саудовская Аравия.Смертная казнь за колдовство
Беня
2021-12-07 12:54:10
Вася, если Пророк велел, то куда деваться?
Вася
2021-12-07 11:55:57
В Корее хорошо Не был ни разу.
кир
2021-12-07 11:53:18
Ненависть к начальнику, к власти - это нашенское, родное, древнее чувство. А ну их, - сказал кот и пошел спать.
Беня
2021-12-07 12:57:29
кир, согласен. Шоб стать эуропейцем, надо научиться считать себя недоноском, а "сэров" - сверхчеловеками. У нас сделать с собой такое не все смогут :)
Вася
2021-12-07 11:52:52
Как там в Библии ?
Вася
2021-12-07 11:43:38
ваш счет заблокирован , сообщите код.
Туман
2021-12-07 11:30:31
С каких пор постановление санитарного врача, пусть и главного стало выше законов и даже главнее конституции, гарантирующей право каждого на труд и на жизнь?
Беня
2021-12-07 13:02:40
Туман, не исключаю, шо роспротребнадзиратели из роспотребнадзора со временем потеряют берега и когда-нибудь оштрафуют святое - царя-батюшку и всех его фсошников иже с ним :)
А шо? Не разу не удивлюсь :)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста

Аналитика

06.12.2021 15:29
Обществоведение
Ни детского сада, ни памятника 6
В Петрозаводске сорваны сроки строительства детского сада по федеральной целевой программе.
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
Вся аналитика

Чтиво

06.12.2021 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»