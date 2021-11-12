Анонс совещания с главой Карелии о безработице вызвал вопросы населения об увольнении «антиваксеров»

В преддверии онлайн-совещания правительства Карелии о борьбе с безработицей подписчики страницы главы республики в соцсети пожаловались на отстранение от работы невакцинированных работников.

По словам авторов обращений, отстранение от работы без сохранения заработной платы равносильно увольнению.

По словам одной из подписчиц, в школе, где учится ее ребенок, уволился учитель математики, не захотевший проходить вакцинацию.

Управление труда и занятости Карелии разместило официальный ответ о том, что работники образовательных организаций включены в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

«Если гражданин желает продолжать работу в образовательной организации (в том числе и в режиме дистанционной работы), то он должен в обязательном порядке пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После прохождения вакцинации он вправе обратиться к руководителю любой образовательной организации с заявлением о приеме на работу (в случае наличия вакантных мест)», — ответили в управлении.

Как сообщалось ранее, онлайн-совещание о поддержке безработных будет транслироваться на странице Артура Парфенчикова Вконтакте.