АО «ПКС-Водоканал» просит абонентов быть бдительными!

АО «ПКС-Водоканал» обратилось в УМВД по г. Петрозаводску с просьбой провести проверку и привлечь к предусмотренной законом уголовной ответственности руководителей ООО «Карельская энергосервисная компания».

На сегодня, по данным сбытового подразделения АО «ПКС – Водоканал» общая задолженность ООО «КЭСКО» перед обществом составляет 2 124 094,74 рублей. Иными словами, ООО «КЭСКО» деньги за услуги водоснабжения и водоотведения с населения собирает, а в адрес поставщика ресурсов не переводит. Жилищное законодательство дает потребителям право перейти на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Обращаемся к старшим по домам и собственникам помещений, находящимся на обслуживании у ООО «КЭСКО»: ул. Анохина, 1; ул. Волховская, 6; пр. Ленина, 10; проезд Морозный 14, 25; ул. Пограничная, 12; ул. Сыктывкарская, 15; ул. Чернышевского, 3, 11; ул. Шотмана, 16. Дополнительную информацию по задолженности вашей управляющей организации, а также о возможности перехода на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг вы можете получить в АО «ПКС-Водоканал» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60, каб. 304 (3 этаж) или по телефону: (8142) 59-21-17.

Неприятно, когда собственники квартир вовремя оплачивают коммунальные услуги, но до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. В должниках оказываются все: и собственник, и управляющая компания. Очевидно, таким организациям не стоит доверять свои деньги.

Будьте внимательны и не доверяйте деньги тем, кто не может ими верно распорядиться!