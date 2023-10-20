Артист на гастролях в Карелии нашел могилу деда, героя войны

Родственник народного артиста России Василия Овсянникова 76 лет числился без вести пропавшим.

В минувший четверг, 19 октября, в лоухском Доме культуры состоялся финальный концерт в рамках проекта « Арктическое кольцо Карелии». На нем выступили народный артист России Василий Овсянников, профессор московского государственного университета культуры и искусств, народная певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Галина Марфина, кандидат искусствоведения, доцент академии хорового искусства имени В. С. Попова.



Со сцены Василий Овсянников поделился своей личной историей, сообщили власти района. Перед поездкой в Карелию народный артист узнал, что его дед, который 76 лет числился без вести пропавшим, захоронен в братской могиле в поселке Сосновый Лоухского района.



Во время Великой Отечественной войны его дед, Василий Иванович Ковалев, был ранен и скончался от ран 7 мая 1942 года. После тура Василий Овсянников поехал на братское захоронение и возложил цветы на могилу деда.



