Артур Парфенчиков: «Армейский корпус в Карелии будет создан на базе законсервированной инфраструктуры 6-й армии»

Глава республики прокомментировал поручение Министра обороны России о создании в Карелии нового войскового соединения.

Руководитель региона Артур Парфенчиков, комментируя поручение Министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Карелии армейского корпуса, заявил, что Правительство республики окажет всяческое содействие в размещении военных на территории региона.

«Сегодня мы видим, что по всему периметру российской границы американцы создают зоны напряжения. Финляндия не осталась в стороне. Видимо, та линия добрососедских отношений, создававшаяся еще президентами Паасикиви и Кекконеном, теперь наших финских партнеров не устраивает. А скорее всего тех, кто стоит за ними. Конечно, мы сожалеем, что финны не воспользовалась нашим курсом на демилитаризацию отношений, не оставив нам выбора», — сказал Артур Парфенчиков.

Как отметил руководитель Карелии, власти республики ранее уже ставили вопрос о возврате армейских структур на территорию региона и удовлетворены, что такое решение состоялось.

«Со стороны республиканского правительства окажем всяческое содействие в вопросах размещения армейского корпуса на территории Карелии. Полагаю, здесь не должно возникнуть никаких сложностей, так как у нас сохранилась законсервированная инфраструктура 6 армии», — подчеркнул Глава.

Правительство Карелии также будет работать с федеральным центром по строительству социальных объектов в республике для поддержки военнослужащих и их семей.

Сформировать армейский корпус в Карелии Министр обороны России поручил на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил РФ 17 января.