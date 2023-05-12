Реклама

К новому району Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера построили асфальтированную дорогу (ФОТОФАКТ)
12.05.2023 14:19
Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
В новом ЖК «Флотилия» можно выбрать квартиру с прекрасным видом на Онежское озеро
11.05.2023 15:58

Артур Парфенчиков подписал соглашение о сотрудничестве между Карелией и Республикой Беларусь

Новости. Общество
16:54, 24 Мая 2023
фото: © Правительство РК

Новости партнеров

В Карелию с официальным визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В среду, 24 мая, в столицу Карелии с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. На встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым руководитель правительства союзного государства обсудил различные вопросы, в первую очередь, в области экономики.

На протяжении последних лет товарооборот между Республикой Беларусь и Карелией постоянно растет. По итогам 2022 года объем внешней торговли превысил 66 млн долларов США, что  на 10% больше по сравнению с 2021 годом. В текущем году стороны намерены довести его до уровня 100 млн американских долларов.

«У нас есть традиционные сферы, на которых базируется наш товарооборот, - заявил на пресс-подходе Роман Головченко. - Если брать белорусские товары, то это грузовая техника, продукция машиностроения, которые мы поставляем в регион. И у каждого региона есть своя специфика. Карелия – это край лесов. Соответственно, здесь есть ниши, которые необходимо существенно развивать. Это касается и поставок лесозаготовительной техники, техники для перевозки древесины. Это касается и удовлетворения насущных потребностей региона в лесовосстановлении и уходе за лесом. Сотрудничество в этом направлении развивается, потенциал у республики очень большой».

Кроме того, стороны обсудили поставки в Карелию белорусских кормов для рыбоводства. Также союзное государство готово поставлять карьерную технику, уже сейчас обсуждается вопрос транспортировки первой партии из 18 карьерных БелАЗов большой грузоподъемности.

«Но одно из самых главных направлений нашего сотрудничества – создание вместе с белорусскими друзьями глобальнейшего предприятия по производству техники «Амкодор-Онего», нацеленного на производство современной, импортозамещенной лесозаготовительной техники. Здесь мы видим огромный рынок, почти тысяча машин в Российской Федерации», - отметил после встречи глава Карелии.

Кроме того, Беларусь готова оказывать поддержку в модернизации общественного транспорта Петрозаводска. На улицах карельской столицы уже работают пять современных троллейбусов белорусского производства, обсуждаются и дальнейшие поставки электротранспорта, а также лифтового оборудования.

В заключение встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие в различных сферах деятельности, от экономики до культуры, в том числе предполагает и ряд новых перспективных направлений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
18.05.2023, 10:43
Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
18.05.2023, 07:40
Большая гадюка приняла солнечные ванны на западе Карелии (ФОТОФАКТ)
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.