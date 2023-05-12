Артур Парфенчиков подписал соглашение о сотрудничестве между Карелией и Республикой Беларусь

В Карелию с официальным визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В среду, 24 мая, в столицу Карелии с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. На встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым руководитель правительства союзного государства обсудил различные вопросы, в первую очередь, в области экономики.



На протяжении последних лет товарооборот между Республикой Беларусь и Карелией постоянно растет. По итогам 2022 года объем внешней торговли превысил 66 млн долларов США, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом. В текущем году стороны намерены довести его до уровня 100 млн американских долларов.



«У нас есть традиционные сферы, на которых базируется наш товарооборот, - заявил на пресс-подходе Роман Головченко. - Если брать белорусские товары, то это грузовая техника, продукция машиностроения, которые мы поставляем в регион. И у каждого региона есть своя специфика. Карелия – это край лесов. Соответственно, здесь есть ниши, которые необходимо существенно развивать. Это касается и поставок лесозаготовительной техники, техники для перевозки древесины. Это касается и удовлетворения насущных потребностей региона в лесовосстановлении и уходе за лесом. Сотрудничество в этом направлении развивается, потенциал у республики очень большой».



Кроме того, стороны обсудили поставки в Карелию белорусских кормов для рыбоводства. Также союзное государство готово поставлять карьерную технику, уже сейчас обсуждается вопрос транспортировки первой партии из 18 карьерных БелАЗов большой грузоподъемности.



«Но одно из самых главных направлений нашего сотрудничества – создание вместе с белорусскими друзьями глобальнейшего предприятия по производству техники «Амкодор-Онего», нацеленного на производство современной, импортозамещенной лесозаготовительной техники. Здесь мы видим огромный рынок, почти тысяча машин в Российской Федерации», - отметил после встречи глава Карелии.



Кроме того, Беларусь готова оказывать поддержку в модернизации общественного транспорта Петрозаводска. На улицах карельской столицы уже работают пять современных троллейбусов белорусского производства, обсуждаются и дальнейшие поставки электротранспорта, а также лифтового оборудования.



В заключение встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.



Соглашение предусматривает взаимодействие в различных сферах деятельности, от экономики до культуры, в том числе предполагает и ряд новых перспективных направлений.