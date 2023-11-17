Артуру Парфенчикову пришелся по вкусу бразильский кофе с карельской душой

Глава Карелии оценил напиток, произведенный в Петрозаводске.

«Утро начинается с кофе. И у нас теперь есть отличный бразильский кофе с карельской душой!», — написал в личном профиле Артур Парфенчиков.



Как напомнил глава Карелии, компания «Кофейные технологии» запустила производство капсул, которые заменят ушедшие с рынка импортные. По его словам, уникальную производственную линию, аналогов которой в России еще нет, собирали почти год. «В итоге, все получилось. Теперь из бразильского сырья в Петрозаводске прессуют кофейные капсулы», — добавил губернатор.



«Попробовал — кофе отличный! Он уже пользуется популярностью. Большую партию закупили РЖД и другие крупные компании. В планах у наших ребят — увеличить объемы производства», — рассказал руководитель региона.

По словам директора Андрея Левунина, есть желание работать и с частными лицами, которые столкнулись с дефицитом капсул для обычных домашних кофеварок, отметил глава.



«Чтобы реализовались все намеченные планы, продолжим оказывать поддержку. Предприятию уже помогли с подбором помещения. Для развития производства теперь требуются более мощное кофейное оборудование и станки для обжарки. Если и с этим получится, то наш кофе смогут попробовать все!», — заключил Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Минздрава Карелии рассказал о пользе популярного утреннего напитка.