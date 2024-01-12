Аварийные бригады восстанавливают водоснабжение на юге Карелии

В домах одного из поселков Пряжинского района замерзла холодная вода.

В двух домах поселка Чална замерзла вода, сообщили власти Пряжинского района в официальном паблике.

Вечером в субботу, 13 января, заместитель главы района Александр Тарасов и председатель Совета Чалнинского сельского поселения Татьяна Пигульская выезжали в поселок по двум адресам: на улицу Новая, 18 и улицу Школьная, 25.

В этих домах замерзла холодная вода. Аварийные бригады приступили к устранению аварии в доме №18 на улице Новой. В доме № 25 на улице Школьной работы были запланированы на воскресенье, 14 января. Вечером в субботу все бригады находились на устранении других аварий, сообщили власти района.

В сети заверили, что держат ситуацию под контролем.