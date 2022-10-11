Аварийный мост на севере Карелии защитят от наводнений

В связи с предупредительными работами подрядчик временно перекроет движение по мосту на трассе Беломорск - Сумпосад.

В связи с аварийным состоянием моста на 19 километре автодороги Беломорск-Сумпосад ООО «Петрокат плюс» выполняет работы по защите сооружения от наводнений.



По этой причине с 21 ноября по 3 декабря, с 10.00 до 16.00 движение по мосту перекроют. Исключение составят только для автомобилей экстренных служб, сообщили в администрации Беломорского района.