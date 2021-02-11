Автобусы из Петрозаводска в Сортавалу через Олонец будут ходить реже

Рейсы маршрута "Петрозаводск - Сортавала через Олонец" перестанут быть ежедневными, сообщается на официальном сайте автовокзала.

В период с 12.02 по 01.05. рейсы маршрута № 516 "Петрозаводск - Сортавала через Олонец", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 7.30 будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям (ранее ежедневно), сообщается на официальном сайте автовокзала.



Также в период с 11 по 19 февраля рейсы маршрута № 503 "Петрозаводск – Пяозерский", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 9.30 по понедельникам, четвергам и субботам выполняться не будут.



Подробная информация – на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/