Автогонщица Петрозаводска: «Я выкатилась, проиграла, и вот тут меня «закусило»

Пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа рассказала о том, что привело ее в гонки, об авариях и о перспективах автоспорта в республике.

Петрозаводчанка Светлана Ютишкова на вид — типичная девочка. Занимается брейдингом, проще говоря, плетет афрокосы. У нее шикарная прическа, красивые вещи и сторисы в соцсетях. Но увлечение Светы совсем нетипичное для прекрасной половины: она — автогонщик. И здесь все по-настоящему: раллийный автомобиль, регулярное участие в гонках и победы.

Автогонками Света занимается с 2010 года, в ралли принимает участие уже 10 лет, с 2012 года. Три года были гонки в качестве штурмана, а уже в 2015 году она сама села за руль спортивной машины. И почти сразу пришли первые успехи. Еще в 2013 году в составе экипажа, будучи штурманом, она стала чемпионом Северо-запада в своем классе.

Гонщица работает с федерацией автомобильного спорта Карелии. Помимо классических ралли федерация занимается и другими направлениями, например, дрифтом.

Светлана рассказала, как она пришла в профессиональный автоспорт.

«Он заходит и говорит: «У нас скоро ледовые гонки». Я ответила: «Здорово, поздравляю». Александр настойчив: «Есть женский зачет, взнос платить не надо». А у меня в тот момент не было машины, она сломалась. А у него была клевая боевая «копейка». И он предложил пройти гонку на ней. И тут уже все, я сломалась. Потом были гонки — я выкатилась, проиграла, и вот тут меня «закусило», — призналась Светлана.

Читайте в материале, как девушка реагирует на шутки мужчин о ее увлечении, а также о том, что думает пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа о развитии автоспорта в Карелии.