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30.04.2020 16:46

Автоинспекторы Карелии поймали пять пьяных водителей за сутки

Новости. Происшествия
13:04, 01 Мая 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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За минувшие сутки пять нетрезвых водителей были отстранены от управления транспортом, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, в Кеми автоинспекторы остановили 45-летнего водителя автомобиля "Грейт Вул". В Медвежьегорске пьяным попался 28 -летний водитель автомобиля "Опель Вектра". В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Водителей ждет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Пудожском районе отстранен от управления автомобилем «ВАЗ» 30-летний мужчина. Ему угрожает уголовная ответственность, поскольку он уже попадался пьяным за рулем.

Напомним, рейды #КарелияЗаТрезвоеВождение продлятся до 12 мая. Сообщить о нетрезвом водителей с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

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