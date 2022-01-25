Автоинспекторы скрутили в райцентре Карелии сопротивлявшегося пьяного водителя

В городе Лахденпохья местный житель попался пьяным за рулем, но решил сопротивляться до конца.

Как сообщили в Госавтоинспекции Лахденпохьи, сотрудники местного ГИБДД остановили вечером 26 января автомобиль Nissan Almera, за рулем которого сидел нетрезвый водитель.

Мужчина отказал неповиновение сотрудникам полиции, поэтому к нему пришлось применить физическую силу и специальные средства. Водителя арестовали, административный материал был направлен в суд для рассмотрения по существу.

От прохождения медосвидетельствования 38-летний мужчина отказался. Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.