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Автоинспекторы скрутили в райцентре Карелии сопротивлявшегося пьяного водителя

Новости. Общество
17:40, 26 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Лахденпохья / ВК

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В городе Лахденпохья местный житель попался пьяным за рулем, но решил сопротивляться до конца.

Как сообщили в Госавтоинспекции Лахденпохьи, сотрудники местного ГИБДД остановили вечером 26 января автомобиль Nissan Almera, за рулем которого сидел нетрезвый водитель.

Мужчина отказал неповиновение сотрудникам полиции, поэтому к нему пришлось применить физическую силу и специальные средства. Водителя арестовали, административный материал был направлен в суд для рассмотрения по существу.

От прохождения медосвидетельствования 38-летний мужчина отказался. Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-26 17:41:49
Слабаки и закона нет. Он сейчас мёртвому припарка.
Гость
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