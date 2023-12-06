Автолюбитель на время лишился машины, неправильно припаркованной на улице Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили про уважение к участникам движения.
На штрафстоянку отправился автомобиль, припаркованный на улице Сегежская с нарушением. Об этом написали в ГИБДД карельской столицы.
Там же напомнили об ответственности за нарушеия типа такого — остановка или стоянка транспортных средств, закрывающих обзор проезжей части пешеходам и ограничивающих видимость для водителей.
Нарушителям грозит штраф в тысячу рублей и эвакуация транспортного средства.
В ГИБДД призвали быть внимательными при парковке автомобиля и проявлять уважение к другим участникам движения.
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