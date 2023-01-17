Автолюбителей Петрозаводска предупредили о дожде со снегом

ГИБДД Карелии предупредила водителей о надвигающейся непогоде.

По прогнозам синоптиков в Карелии в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами сильные снегопады. В Петрозаводске ожидается дождь со снегом.



Затем температура постепенно начнет опускаться до минусовых показателей. На дорогах возможна сильная гололедица. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, предупредили в Госавтоинспекции Карелии.



Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скорость движения в соответствии с дорожными условиями.