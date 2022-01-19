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Автомобиль подмял под колеса женщину в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:35, 20 Января 2022

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На Ключевой автомобиль сбил женщину прямо на парковке у магазина.

В паблике «Весь Петрозаводск» опубликовано видео, на котором запечатлено, как в минувшую среду, 19 января, в 17.53 в микрорайоне Ключевая на парковке у магазина водитель на автомобиле, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, которая стояла позади транспортного средства, опираясь на трость.

Водитель не заметил женщину и, сбив ее, продолжил движение, подмяв женщину под колеса.

Сведения о пострадавшей устанавливаются.

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