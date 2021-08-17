Автомобиль после ДТП протаранил ограждение у пешеходного перехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в пятницу вечером на Лесном проспекте.

Один из участников выехал с улицы Ругозерской на Лесной проспект. Он сразу начал перестраиваться в левый ряд.

В этот момент по проспекту в попутном направлении на большой скорости двигался второй автомобиль. Он по касательной задел виновника ДТП, вылетел на тротуар, примыкающий к пешеходному переходу и протаранил ограждение. В это время у перехода не было людей.

Видеозапись с уличной камеры компании «Ситилинк» размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.