Автомобиль в Петрозаводске укатился от невнимательного водителя (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела забавную ситуацию, которая произошла с автомобилем и ее хозяином на Перевалке.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию видео, где запечатлел забавный эпизод с участием легкового автомобиля, произошедший 27 апреля в Петрозаводске на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской.

Около 18.30 прямо на перекрестке оказался пустой автомобиль. На видео заметно, что водитель припарковал машину на улице Сыктывкарской, после чего отправился в сторону перекрестка. Но на ручной тормоз свою машину он, видимо, не поставил, и автомобиль почти сразу покатился вслед за своим владельцем вниз по Сыктывкарской.

Водитель, не заметив этого, скрылся с экрана видеокамеры, а его машина тем временем остановилась прямо на перекрестке. Там она и стояла больше 5 минут, пока не вернулся владелец.

Эпизод зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».