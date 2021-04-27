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Автомобиль в Петрозаводске укатился от невнимательного водителя (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:12, 28 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Камера наружного наблюдения запечатлела забавную ситуацию, которая произошла с автомобилем и ее хозяином на Перевалке.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию видео, где запечатлел забавный эпизод с участием легкового автомобиля, произошедший 27 апреля в Петрозаводске на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской.

Около 18.30 прямо на перекрестке оказался пустой автомобиль. На видео заметно, что водитель припарковал машину на улице Сыктывкарской, после чего отправился в сторону перекрестка. Но  на ручной тормоз свою машину он, видимо, не поставил, и  автомобиль почти сразу покатился вслед за своим владельцем вниз по Сыктывкарской. 

Водитель, не заметив этого, скрылся с экрана видеокамеры, а его машина тем временем остановилась прямо на перекрестке. Там она и стояла больше 5 минут, пока не вернулся владелец.

Эпизод зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

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