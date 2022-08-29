Автомобиль вспыхнул после ДТП на юге Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла 14 сентября на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии.

Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем «Фольксваген Тигуан», при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Opel Vectra». Это привело к ДТП. Обе машины оказались за обочинами дороги.

В результате пострадала 30-летняя пассажирка «Opel Vectra». После того, как она вместе с водителем покинула салон автомобиля, он загорелся и был полностью уничтожен огнем.

Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, размещена на странице «Лахденпохья навсегда» Вконтакте.

Фото: ГИБДД РК