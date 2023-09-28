Автомобили Lada теперь можно купить прямо на сайте АвтоВАЗа

Производитель считает, что ради скидки можно съездить в Тольятти.

АвтоВАЗ объявил о начале онлайн продаж Lada. Пока на сайте можно купить Granta в комплектации Standart и Drive Active.

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40000 рублей», — заявляет производитель.

Однако не все так просто. Условия приобретения и цены изучил проект «Жизнь и кошелек».