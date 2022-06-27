Автопоезд под Петрозаводском на полном ходу снес иномарку, выскочившую под колеса (ФОТО и ВИДЕО)

В поселке Чална Пряжиинского района столкнулись легковой автомобиль и тягач.
В минувшую среду, 30 июня, в 21.35 в Пряжинском районе, на 21-м километре автодороги «Петрозаводск-Суоярви», в посёлке Чална, на пересечении с Больничным переулком, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и седельного тягача MAN с полуприцепом, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
Судя по видео, грузовой автомобиль двигался по Суоярвскому шоссе по главной дороге, а легковой выскочил со второстепенной и попал под колеса тягача.
От удара иномарку развернуло и отбросило в кювет.
На сайте отмечается, что в ДТП никто не пострадал, лишь машины получили повреждения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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