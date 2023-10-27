Автор «Долины зайцев» создает петроглифы в популярном туристическом месте Карелии

Сергей Гапанович создаст авторский арт перед отъездом в Юго-Восточную Азию.

О новой работе Сергея Гапановича, создателя известной «Долины зайцев» под Петрозаводском, рассказали в официальном паблике Администрация Сортавальского поселения.

Там он работает над созданием композиции петроглифов на огромном камне, установленном на набережной. Работы по созданию каменных рисунков финансируют предприниматели города.

Как уточнили в паблике, после работы в Приладожье скульптор уедет в Республику Индонезия по личному приглашению ее короля.