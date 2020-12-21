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АвтоВАЗ рассекретил новую Lada Niva, похожую на RAV4

Новости. Общество
08:53, 22 Декабря 2020
фото: © Пресс-служба "Автоваза"
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Компания АвтоВАЗ объявила о том, что на заводе "Лада Запад Тольятти" стартовало серийное производство рестайлингового внедорожника Niva.

По сообщению "Российской газеты", модель теперь называется Lada Niva Travel.

Автомобиль получил новые фары, крупноячеистую решетку радиатора, массивный передний бампер, иную форму капота, светодиодные фонари, оригинальный задний бампер, боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колёс и литые диски нового дизайна. 

Niva теперь схожа с японским кроссовером Toyota RAV4 нынешнего поколения.

Подробнее о новом детище отечественного автопрома читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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