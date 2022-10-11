Автовокзал Петрозаводска изменил пригородное расписание

Изменено зимнее расписание автобусов, соединяющих столицу Карелии с окрестными деревнями, сообщили в паблике автовокзала.
Зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска скорректировано. Так, разделены рейсы автобусов по маршрутам до Лучевого-1 и Лучевого-2. Это рейсы № 129 и № 130.
Добавлен рейс № 117-Б «Виданы — гарнизон Бесовец» в 16.10;
Автобусы по маршруту № 112 из Бесовца в Верховье будут отправляться на час раньше запланированного, в 15.00.
Пассажиры автобуса № 101 до Лехнаволока смогут выехать каждый день, кроме воскресенья. Отправление в 05.50.
На маршрут № 111 до Суйсари машины выходят только по пятницам и воскресеньям. Отправление в 18.30.
Обратная связь с пассажирами — на сайте предприятия.
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