Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Олонец

Пассажиров предубедили об изменении расписания автобуса «Петрозаводск — Олонец».

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 4 по 6 октября рейс по маршруту № 519 «Петрозаводск — Олонец», отправлением из Петрозаводск в 18:15 выполняться не будет.

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Сегежу и Санкт-Петербург.