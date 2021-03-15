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Балерина из Карелии победила в международном хореографическом конкурсе

Новости. Общество
17:20, 16 Марта 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии
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Петрозаводчанка Екатерина Павлова прекрасно выступила на конкурсе в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Юная балерина одержала победу на международном хореографическом конкурсе Ballerinka Baltic Sea в Санкт-Петербурге. Екатерина – воспитанница балетной студии при Музыкальном театре Республики Карелия под руководством заслуженной артистки Карелии и России Натальи Гальциной.

В конкурсе соревновались 260 участников. В жюри – всемирно известные артисты Большого, Мариинского, Михайловского, Театра балета Бориса Эйфмана: Юлия Махалина, Игорь Колб, Сергей Филин, Антон Корсаков, Ольга Розанова.

Победить в таком престижном конкурсе в возрастной группе 12-16 лет – большой успех и признание труда юной балерины и её наставницы.

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