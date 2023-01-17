Банки начали советовать клиентам в России снимать деньги с карт UnionPay

Подпавшие под новые санкции США российские кредитные организации начали советовать своим клиентам снять деньги с карт этих банков от платежной системы UnionPay.

В пятницу, 24 февраля, власти США в свете годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине объявили о новых масштабных санкциях в отношении Москвы.



Министерство финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США расширили свои санкционные списки по России. Под ограничения попали в том числе 11 кредитных организаций, сообщает ТАСС.



«В связи с включением банка «Приморье» в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», - говорится в официальном Telegram-канале банка Приморье. В кредитной организации подчеркнули, что на территории РФ карты продолжат свою работу.



Снять деньги с карты UnionPay также советуют в банке «Санкт-Петербург».



«У нас есть такая рекомендация, так как сейчас были введены санкции. Поэтому на всякий случай лучше снимать [деньги] с UnionPay», - сообщили ТАСС в поддержке для клиентов банка «Санкт-Петербург».



В колл-центре банка «Зенит» оператор также дал совет снять денежные средства с карты UnionPay, так как есть вероятность, что за границей карта работать не будет.



Накануне Минфин США ввел санкции в отношении российских банков «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», а также Ланта-банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития.



Санкции предусматривают ограничения на проведение ряда операций с указанными финансовыми учреждениями. Минфин США при этом опубликовал генеральную лицензию, разрешающую операции с этими банками до 25 мая 2023 года для того, чтобы завершить текущие сделки.