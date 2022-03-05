Банки прекращают продажу наличной валюты гражданам

Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой - снятие наличных будет ограничено, а их продажа приостановлена.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении ЦБ, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам, сообщает РИА Новости.

Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.