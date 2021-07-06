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Банкоматы Сбербанка стали принимать пластиковые карты на переработку

Новости. Общество
16:14, 07 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Клиенты Сбербанка смогут сдать на утилизацию пластиковые карты с истекшим сроком действия в банкоматах.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«В банкоматах Сбербанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат», — говорится в сообщении.

На экране банкомата появится информация, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку. В случае согласия клиента, карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать ее на переработку.

Еще на эту тему читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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